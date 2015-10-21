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    Симеоне: «Астана» удивила меня»

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил работу наставника «Астаны», которую было видно в предыдущих матчах казахстанского клуба в Лиге чемпионов.

    «Астана» - конкурентоспособная, динамичная команда, которая умеет обращаться с мячом. Мы всегда сконцентрированы на самих себе. Нам нужно побеждать и показать хорошую игру. Мы всегда готовимся к матчу, держа в уме самый сильный состав нашего соперника.

    Янник Феррейра-Карраско постоянно растет и с каждым днем все больше интегрируется в команду. Упорный труд помогает лучшим игрокам прогрессировать. Он молод и еще может ощутимо прибавить. Критика помогает расти и становиться лучше.

    Не хочу видеть такой "Атлетико", которому некуда расти. "Атлетико" - одна из лучших команд Европы. Нам нужно с этим жить, и это нелегко. "Астана" неплохо провела поединок с "Бенфикой", а в матче с "Галатасараем" была в игре до самого конца. Она удивила меня своим стремлением показывать хорошую игру. Компактная команда, которая старается не терять мяч и прибавлять по ходу поединка. Все это показывает, что ее тренер проделал хорошую работу», - сказал Симеоне.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» - «Астана» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      abunho14 21 октября 2015, 14:35

      Молодцы)

      -1
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