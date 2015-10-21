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    Рэмзи в матче с «Баварией» получил травму подколенного сухожилия

    Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:0). Об этом на пресс-конференции сообщил наставник "канониров" Арсен Венгер.

    Игрок получил повреждение после столкновения с защитником мюнхенцев Давидом Алабой и был заменен на 57-й минуте. В ближайшее время Рэмзи пройдет обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления. Ожидается, что футболист пропустит ближайшие матчи команды против "Эвертона", "Шеффилд Уэндсдэй" и "Суонси".

    Источник: Goal.com

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    21.10.2015 09:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 октября 2015, 11:59

      Упссс.Стремно.Что то у Арсенала цент полузащиты посыпался...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 21 октября 2015, 10:03

      很可惜

      -1
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