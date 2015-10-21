Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Феллер: «Матч с «Ромой» мог закончиться со счетом 7:7»

    Спортивный директор "Байера" Руди Феллер прокомментировал результативный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "фармацевты" сыграли вничью с «Ромой» (4:4).

    «Матч мог закончиться и со счетом 7:7.Это было невероятно Наш тренер сделал несколько умных замен, и мы сравняли счет.

    Мы знали, что "Рома" может доставить нам проблемы, однако и знали, что делать на поле.Кто бы не победил, имел бы хорошие шансы на выход из группы.

    Был риск пропустить пятый гол, ведь в футболе все меняется в один момент и после счета 4:4 уже мы могли выиграть. По крайней мере, болельщики получили удовольствие»,- сказал Феллер.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11