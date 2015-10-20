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    Эмери: «В матче с «Манчестер Сити» мы должны проявить характер на поле»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» поделился своими ожиданиями от игры.

    «У них есть очень сильные игроки. Мы должны быть готовы к опасности, которую они могут создать у наших ворот, но также быть готовы отвечать им своими атаками.

    Мы должны добавить в свою игру чего-то из последних двух сезонов в Лиге Европы – мы должны показать характер на поле. Нужно проявлять смелость на поле, но не терять контроль, нам следует сыграть сбалансированно, и мы должны быть уверены, что сможем выходить победителями из всех единоборств», - сказал Эмери.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2015 23:22
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