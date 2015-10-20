Мини-футбол. «Аврора» вырывается в лидеры

Один из фаворитов текущего розыгрыша женского чемпионата России по мини-футболу – петербургская «Аврора» в рамках 4-го тура дважды переиграла на своей домашней арене лидера турнирной таблицы подмосковную «Снежану-Котельники» – 4:3, 5:2, вынудив тем самым дружину Сергея Черепушкина потесниться с лидирующих позиций. Благодаря шести набранным очкам в очередном раунде исторического противостояния, коллектив с берегов Невы единолично возглавляет чемпионскую гонку, опережая своего недавнего соперника на три балла и имея в своeм активе две игры в запасе.

– Игры этого тура со «Снежаной-Котельники», наверно, следует разделить на две части. Первая – это стартовая игра до счета 3:0 и вся вторая игра, где мы полностью владели инициативой, изредка сдерживая немногочисленные, но довольно острые контратаки «Снежаны». И вторая часть – это после того, как в первой игре счет стал 3:0 в нашу пользу, и мы увидели на поле третью команду в форме «Авроры», которая ничего не умеет, никогда вместе не тренировалась, и никто ее не тренировал. На наше счастье самоотверженно и удачно в этот период сыграла Настя Иванова, а то все могло плачевно для нас закончиться, – подвeл итоги противостоянию главный тренер «Авроры» Эдуард Баткин.

В другом противостоянии тура столичный «Торпедо-МАМИ» сумел добиться исторической для себя победы над пензенской «Лагуной-УОР», переиграв чемпиона на его же площадке в первом поединке тура – 3:1. Однако уже в ответной встрече подопечные Михаила Крюкова сумели извлечь урок из поражения и ответили гостям из Москвы тем же, одержав свою вторую победу в сезоне – 3:1.

– В «Лагуне-УОР» девочки молодые, задорные – все старались. А мы стремились показать свою игру. В первом матче у нас, мягко говоря, почти ничего не получалось и тренер это подчеркнул, но мы реализовали свои моменты. Во второй создали много, но забили всего один гол, в этом, наверное, и главная проблема. Все остались при своих, а лидеры уходят вперед. Я думаю, что и мы, и «Лагуна-УОР» хотели приблизиться к двум лидирующим командам, но в итоге пока отложили это на следующий тур, – поделилась мнением капитан москвичек Олеся Воробей.

– В первом матче нам, наверное, не хватило каких-то эмоций, агрессии, злости на самих себя, на соперника. Во второй игре эмоций было предостаточно, самоотдача была. Ни к кому никаких претензий нет, все играли самоотверженно. Может быть именно этого не хватило нам в первой игре, а во второй мы проявили все эти качества и выиграли, – подвела итог соперничеству капитан «Лагуны-УОР» Оксана Пегова.

Чемпионат России. 4-й тур

«Лагуна-УОР» – «Торпедо-МАМИ» – 1:3 (0:1 – Воробей, 3. 0:2 – Воробей, 35. 1:2 – Олькова, 38. 1:3 – Дерипаско, 40). 3:1 (1:0 – Пегова, 5. 2:0 – Пегова, 22. 2:1 – Меркулова, 24. 3:1 – Родькина, 30).



«Аврора» – «Снежана-Котельники» – 4:3 (1:0 – Прудникова, 19. 2:0 – Дурандина, 22. 3:0 – Гамидова, 24. 3:1 – Ефипова, 26. 3:2 – Карасева, 32. 4:2 – Дурандина, 39. 4:3 – Попова, 42.). 5:2 (1:0 – Дурандина, 3. 2:0 – Дурандина, 15. 2:1 – Карасева, 15. 3:1 – Никитина, 18. 4:1 – Семенова, 21. 4:2 – Шеховская, 29. 5:2 – Семенова, 39.).

Положение команд:

1. Аврора (Санкт-Петербург) – 16 (6 игр)

2. Снежана-Котельники (Московская область) – 13 (8 игр)

3. Торпедо-МАМИ (Москва) – 9 (6 игр)

4. Лагуна-УОР (Пенза) – 7 (6 игр)

5. Тюмень (Тюмень) – 1 (6 игр)

Бомбардиры: Анастасия Дурандина (Аврора) – 7; Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 6.