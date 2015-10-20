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    В «Габале» обещают безопасность Мхитаряну

    Вице-президент «Габалы» Фариз Наджафов заявил, что полузащитник «Боруссии» Генрих Мхитарян может чувствовать себя в безопасности в Азербайджане. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что хавбек может не полететь на матч Лиги Европы из-за его поездки в Нагорный Карабах.

    «Слова представителя «Боруссии» беспочвенны. Мы создаем максимальные условия безопасности. У нас есть опыт проведения матчей международного уровня. Армянские спортсмены и до этого приезжали в нашу страну. Примером тому может служить последний Кубок мира по шахматам, который прошел в Баку. Немецкий клуб также к нам не обращался по поводу визы Генриха Мхитаряна», - заявил Наджафов.

    Источник: Azerisport.com

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    20.10.2015 14:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 октября 2015, 20:23

      Замануха.Кирдык тебя Гена Мхиторянов.

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