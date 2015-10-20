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    Для «Астаны» важнее матч с «Кайратом», чем с «Атлетико»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов оставил на родине сразу половину основного состава. "Астана" прибыла в Мадрид без защитников Марина Аничича и Дмитрия Шомко, хавбеков Рохера Каньяса, Неманьи Максимовича, Бауржана Джолчиева, капитана команды Таната Нусербаева.

    «Дорога в Мадрид заняла у нас девять часов. А в выходные нам предстоит важный матч против "Кайрата", наша задача - победа в чемпионате, нам нельзя терять очки. Поэтому мы приняли такое решение», - сказал Стойлов.

    Напомним, что матч «Атлетико» - «Астана» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 11:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 20 октября 2015, 16:09

      Атлетико рекорды ставить будет

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    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 октября 2015, 11:54

      Потому что с Атлетико всё равно разгром и так и так.

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