Для «Астаны» важнее матч с «Кайратом», чем с «Атлетико»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов оставил на родине сразу половину основного состава. "Астана" прибыла в Мадрид без защитников Марина Аничича и Дмитрия Шомко, хавбеков Рохера Каньяса, Неманьи Максимовича, Бауржана Джолчиева, капитана команды Таната Нусербаева.

«Дорога в Мадрид заняла у нас девять часов. А в выходные нам предстоит важный матч против "Кайрата", наша задача - победа в чемпионате, нам нельзя терять очки. Поэтому мы приняли такое решение», - сказал Стойлов.

Напомним, что матч «Атлетико» - «Астана» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.