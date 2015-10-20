Йоканович: «Порту» - одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер "Маккаби" Славиша Йоканович рассчитывает в матче с «Порту» вернуть свою команду в победное русло.

«Счастлив оказаться здесь, ведь игра на этом стадионе вызывает трепет. Мы извлекли уроки из поражений, и я чувствую, что прогресс есть.

Однако нас ждет очень сложный поединок. Надеюсь, что результат будет лучше, чем в двух предыдущих встречах. Нужно реализовывать моменты, поскольку их у нас будет не так уж много.

Мы пропускали быстрый гол в двух первых матчах. Следует избежать этого завтра. «Порту» - это одна из лучших команд в Европе. В нашей группе "драконы" находятся на пике формы. Мы готовы к битве. У нас есть шанс, и мы постараемся его использовать», - считает Йоканович.

Матч «Порту» - «Маккаби» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.