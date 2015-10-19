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    Матч ЦСКА – «МЮ» посетит Фергюсон

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон намеревается посетить матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором манкунианцы сойдутся с ЦСКА. Об этом рассказал экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис. По его словам, на игре будет присутствовать и бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон.

    «Мне сказали, что Фергюсон должен прилететь на игру. Робсон точно посетит матч. На игру мы с ним пойдем вместе», - говорит Канчельскис.

    Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду 21 октября.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 23:30
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