Павелко: «Контракт Фоменко со сборной Украины заканчивается 30 октября»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Евро-2016, в которой желто-синим досталась команда Словении.

«Когда наша делегация уезжала на жеребьевку и меня спрашивали, какую сборную привезти, ответил, что такую команду, которую мы пройдем и выйдем на Евро. Помню матчи плей-офф со Словенией, красный мяч и снег. Но надеюсь, что в этот раз наши футболисты покажут свою лучшую игру и сделают все возможное, чтобы Украина была представлена на европейском футбольном первенстве. Надо ломать неудачные традиции, в том числе в матчах плей-офф.

Состоится исполком, на котором решим, где будем играть. Контракт с Фоменко заканчивается 30 октября, но сейчас у нас у все в приоритете игры плей-офф и над ними надо сосредоточиться, а вопрос о контракте – внутреннее дело и совместное решение исполкома и тренерского штаба», – заявил Павелко.