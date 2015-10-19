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    • Павелко: «Контракт Фоменко со сборной Украины заканчивается 30 октября»

    Павелко: «Контракт Фоменко со сборной Украины заканчивается 30 октября»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Евро-2016, в которой желто-синим досталась команда Словении.

    «Когда наша делегация уезжала на жеребьевку и меня спрашивали, какую сборную привезти, ответил, что такую команду, которую мы пройдем и выйдем на Евро. Помню матчи плей-офф со Словенией, красный мяч и снег. Но надеюсь, что в этот раз наши футболисты покажут свою лучшую игру и сделают все возможное, чтобы Украина была представлена на европейском футбольном первенстве. Надо ломать неудачные традиции, в том числе в матчах плей-офф.

    Состоится исполком, на котором решим, где будем играть. Контракт с Фоменко заканчивается 30 октября, но сейчас у нас у все в приоритете игры плей-офф и над ними надо сосредоточиться, а вопрос о контракте – внутреннее дело и совместное решение исполкома и тренерского штаба», – заявил Павелко.

    Источник: Matchday.ua

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    19.10.2015 08:15
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