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    Орлов: «Во всем мире пьют пиво на стадионах, а мы начинаем придумывать велосипед»

    Телекомментатор Геннадий Орлов выступил с инициативой в отношении того, чтобы на трибунах российских стадионов вновь появилось пиво.

    - Сейчас идет серьезная дискуссия о возврате пива на стадион.

    - Зачем придумывать велосипед? Во всем мире пиво пьют на всех стадионах. И от этого не хуже ни народ, ни футбол. Это придумали искусственно. Люди должны получать удовольствие, выпивая пиво. Что тут плохого? Хотите, чтобы бутылки не бросали, - дайте им пластиковые стаканы.

    А из пластика пьют пиво на всех стадионах во всем мире. Я был и на Олимпиадах, и на футбольных чемпионатах - везде пьют пиво. А мы тут начинаем придумывать. Кому-то кажется, что мы самые умные? Это далеко не так.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.10.2015 06:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +40

      rjrf 18 октября 2015, 13:11

      А еще выбирают президентов и так далее...

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 18 октября 2015, 11:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Кому-то кажется, что мы самые умные? Это далеко не так".Поподробнее бы объяснил эту фразу наш Орёл.Хотелось бы,чтобы он был старым и мудрым,а он просто старый мудак.Пусть наденет тёплые носочки и пускает шептунов в диван, избавив ухи россиян от коверканий фамилий футболистов. 70 лет-ума нет.

      -5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2015, 11:06

      То, что нельзя запретить-нужно разрешать и брать на контроль!!! Кому надо-проносят и сейчас, сам видел это, и не раз!!!

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 18 октября 2015, 10:17

      А я с уважаемым Геннадием Сергеевичем не согласен. Считаю, что у нас в стране алкоголь (даже в слабой форме) и футбол понятия несовместимые. У нас жгут всякую дрянь и в футболистов бросают бутылки, зажигалки, бананы и т.д. А у них нет. Поэтому они пьют пиво, а мы нет. Сначала надо научиться подонков на стадионы не пускать, а уж потом разрешать пиво распивать.

      4
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      Рейтинг: +76

      Merovingen > edw7777 18 октября 2015, 11:33

      Когда-нибудь и у нас до кидания мопедов дойдут, а пока только бананы, да.
      http://www.youtube.com/wat
      ch?v=L_Nu6HKVSmk

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 18 октября 2015, 09:49

      у нас уже не знают как привлечь людей на стадион готовы людей спаивать лишь бы посещаемость увеличить а людей не обманешь играть надо как команды в АПЛ вчера смотрел матч Кубань -Зенит а параллельно был матч Звертон -МЮ так переключишь как будто наши играют в замедленном показе смотреть тошно тут и пиво и даже бесплатная водка не поможет не пойдет народ на такое унылое Га когда еще комментируют Генич или Шмурнов с Орловым вообще смотреть не хочется

      0
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 18 октября 2015, 09:46

      Распитие пива на стадионе - ни чего хуже мне и в голову не приходит... Без пива бардак на стадионах - нецензурная брань, драки! А что будет если болелы пить начнут? Орлов совсем головой тронулся... Россия - не весь Мир! Так же как Европа - не весь Мир!

      0
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      Рейтинг: +14

      Zhir 18 октября 2015, 09:44

      Орлов мужик!)наш футбол только с пивом можно смотреть

      4
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 18 октября 2015, 09:44

      многие приходят на футбол нажраться пива но для этог есть бары пабы на худой конец сиди дома жри эту гадость лучше и полезней выпить 150 водки а хрен ли жрать эту воду потом весь матч туда сюда в сортир бегают смотреть игру не дают какой в этом смысл в театр приходят ведь смотреть спектакль а почему футбол надо надо смотреть с пивом особенно у нас в стране где почти весь сезон холодно и жрать это пиво просто кощунство я понимаю предпринимателей им лишь бы выгода побольше людей споить и денег выкачать а Орлов тупит разве можно людей спаивать дурной мужик сам то пиво наверное не пьет а ратует за это я просто не понимаю этого мужлана

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Garrincha58 18 октября 2015, 10:53

      Отвечать нужно за себя, а не за "многих"!!!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 октября 2015, 09:02

      губит людей не пиво ! ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА !))

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 октября 2015, 08:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если людям на стадионе без алкоголя не весело, то какие же они болельщики?

      -7
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      Рейтинг: +6

      королев > Freyk 18 октября 2015, 08:52

      Точно

      -3
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