Президент Азиатской конфедерации футбола будет участвовать в выборах президента ФИФА

Президент Азиатской конфедерации футбола Салман бин Ибрагим Аль-Халифа будет участвовать в выборах президента ФИФА. Стоит отметить, что чуть раньше он сам поддерживал кандидатуру главы УЕФА Мишеля Платини. Однако, после отстранения француза от футбольной деятельности на 90 дней из-за подозрений в финансовых махинациях, Аль-Халифа принял решение баллотироваться лично.

Напомним, что подача заявок на участие в выборах главы ФИФА рассчитана до 26 октября. Выборы должны пройти 26 февраля 2016 года на конгрессе организации.