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    • Созин: «Не стоит из этого поколения игроков делать больших трезвенников»

    Созин: «Не стоит из этого поколения игроков делать больших трезвенников»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал то, как футболисты сборной России отметили выход команды на Евро-2016. Напомним, игроки посетили ресторан, а некоторые из них были замечены нетрезвыми.

    «Выход на Евро – событие. Имеют ли право вообще футболисты ходить в бар, как все жители планеты Земля? Думаю, что имеют. То, что они пошли отметить в ресторане выход на Евро, говорит о том, что это реальное событие. Футболисты добились выхода на Евро и решили весело это дело отпраздновать. Не думаю, что игроки ограничились бокалом вина или пива. Наверное, они выпили больше. Все люди, которые отмечали это событие в понедельник, по большом счету являются профессионалами», – говорит Созин.

    Представитель комитета по этике считает такое поведение приемлемым.

    «Во все времена отмечали. Не стоит из этого поколения делать больших трезвенников. Поверьте, ничего страшного здесь нет. Сборная выполнила задачу. Думаю, когда космонавты возвращаются с орбит, они тоже выпивают. Но мы же с вами об этом не говорим. Если бы сборная начала праздновать, но при этом не попала на Евро, тогда этот вопрос был бы в цель. А так, футболисты имеют право на личную жизнь. Я только приветствую то, что люди радуются еще какому-то событию. А выход на Евро – радость для всех. Уверен, никаких замечаний по игре сборников в этом туре не будет».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 01:00
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    Комментарии (3)
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    sour12
    1444956946
    ахаха главное что бы потом после такой накачке на допинге не поймали )))))))))))))
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    Victor.mail.
    1444958125
    Им после игр не в ресторан надо идти , а на тренировочное поле. И не просто идти, а палкой гнать их туда.
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    ologreds
    1694996985
    numo445492
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