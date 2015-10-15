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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина снова проиграло

    В матче 16-го тура ФНЛ «Торпедо» снова потерпело поражение – на этот раз от «Факела». Воронежская команда вышла вперед на 5-й минуте благодаря голу Михаила Бирюкова с пенальти. На 57-й минуте Андрей Мурнин удвоил счет. Артем Воронкин смог отыграть один мяч для своей команды на 64-й минуте.

    Это четвертый матч подряд, который проиграло «Торпедо». В другом матче "Томь" с минимальным преимуществом взяла верх над "Волгой".

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Торпедо А (Армавир) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 - Бирюков, 5 (пен); 0:2 - Мурнин, 57; 1:2 - Воронкин, 64

    Томь (Томск) – Волга (Нижний Новгород) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Саная, 4.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 18:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      belazist 15 октября 2015, 23:16

      К сожалению...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 15 октября 2015, 20:58

      Если бы Пуделя во время не выгнали из Спартака, мясо сейчас такое же место занимало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 15 октября 2015, 20:48

      Задолбали уже этим Карпиным! В ФНЛе есть ещё куча команд, которые тоже играли и которыми тоже интересуются, где остальные результаты??

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      maksvalenok 15 октября 2015, 20:08

      Какая важная новость

      -1
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      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 15 октября 2015, 20:01

      Валера,верим!)))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 октября 2015, 18:48

      Пора возвращаться в Спартак

      2
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      Рейтинг: +14

      gogis 15 октября 2015, 18:20

      гоните этого карпина

      1
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