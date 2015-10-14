Во время «Золотой бутсы» сын Роналду показывал средний палец

поражаюсь дегенератами ниже(не всем конечно,были и вполне нормальные,но не суть) "Он, как никто другой знает своего папу, его характер, его натуру, поэтому и такая реакция на папашу - ребёнка не обманешь!" как такое можно спороть? автор явно сам ребенок или как я указал выше-дегенерат. А вот другой коммент с которым я полностью согласен "большие деньги-избалованные дети"
Сын форварда Криштиану Роналду непристойно вел себя на церемонии вручения «Золотой бутсы» и показывал средний палец до тех пор, пока его не остановили взрослые.
Выражение на его лице явно дает понять, что он прекрасно понимает, что делает.