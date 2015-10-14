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    Во время «Золотой бутсы» сын Роналду показывал средний палец

    Сын форварда Криштиану Роналду непристойно вел себя на церемонии вручения «Золотой бутсы» и показывал средний палец до тех пор, пока его не остановили взрослые.

    Выражение на его лице явно дает понять, что он прекрасно понимает, что делает.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 15:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 14 октября 2015, 20:12

      поражаюсь дегенератами ниже(не всем конечно,были и вполне нормальные,но не суть) "Он, как никто другой знает своего папу, его характер, его натуру, поэтому и такая реакция на папашу - ребёнка не обманешь!" как такое можно спороть? автор явно сам ребенок или как я указал выше-дегенерат. А вот другой коммент с которым я полностью согласен "большие деньги-избалованные дети"

      -1
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 14 октября 2015, 19:21

      Сынок, явно фанат Месси! Он, как никто другой знает своего папу, его характер, его натуру, поэтому и такая реакция на папашу - ребёнка не обманешь!

      -1
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      Рейтинг: +7742

      mihail200606 14 октября 2015, 17:31

      такой же мерзкий видимо как и папаша...

      2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 октября 2015, 16:46

      Лишил сына радости видеть прекрасные формы Саши Грей,теперь получай ответку.

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 14 октября 2015, 15:33

      Как сама Кристина, так и сын такой же уебок

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 октября 2015, 15:28

      маленький пед*лард*!!!!!!!!! весь в отца!

      2
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