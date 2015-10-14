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Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016

14 октября 2015, 14:24
13

Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.

Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия. Туда же в случае победы могут попасть Украина и Босния и Герцеговина.

В четвертую корзину попадут Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия.

Коэффициенты участников финальной стадии


Франция (46,416) — гарантирована первая позиция в группе A (хозяйка)
Испания (37,962) — гарантировано место в первой корзине (чемпион)
Германия (40,236) — корзина 1
Англия (35,963) — корзина 1
Португалия (35,138) — корзина 1
Бельгия (34,442) — корзина 1
Италия (34,345) — корзина 2
Россия (31,345) — корзина 2
Швейцария (31,254) — корзина 2
Австрия (30,932) — корзина 2
Хорватия (30,642) — корзина 2
Чехия (29,403) — не определено
Польша (28,306) — не определено
Румыния (28,038) — не определено
Словакия (27,171) — не определено
Турция (27,033) — не определено
Исландия (25,388) — корзина 4
Уэльс (24,531) — корзина 4
Албания (23,216) — корзина 4
Северная Ирландия (22,610) — корзина 4

Коэффициенты участников стыковых матчей


Босния и Герцеговина (30,367) — сеяная
Украина (30,313) — сеяная
Швеция (29,028) — сеяная
Венгрия (27,142) — сеяная
Дания (27,140) — несеяная
Ирландия (26,902) — несеяная
Норвегия (26,439) — несеяная
Словения (25,441) — несеяная

Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Франция
Комментарии (13)
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Axidan
1444824841
а когда стыки играть будут?
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grafff
1444826192
босния - норвегия (дания) украина - дания (норвегия) швеция - словения (ирландия) венгрия - ирландия (словения) 99%
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Профик1986
1444834049
Хочу битву Украина Швеция или чтоб с Боснией!
Ответить
maroof-k
1444839973
Дания - Украина будет бомба
Ответить
Zenit & MU
1444844146
Украина - Дания - причем датчане выиграют на что я очень надеюсь!!!
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Pres Arsenal
1444859633
Как Украина и Босния могут попасть во вторую корзину,если там есть 5 команд уже?Там скорее или Украина,или Босния попадут если пройдут,внимательнее писать надо. Если же брать соперников возможных для наших,то я не воспринимаю Данию как самого серьезного соперника из возможных-как датчане могут быть серьезными если они пропустили вперед у себя в группе Албанию.Самые серьезные соперники для Украины-Ирландия и Норвегия,а Дания-это так,смешно даже выглядит. Хотя если Фоменко будет так осторожничать как с Испанией,то наши никого не пройдут,даже если в форму датчан одеть сборную Сан-Марино.
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Sneige
1446391015
Интересные матчи!
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