Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016

Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.
Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия. Туда же в случае победы могут попасть Украина и Босния и Герцеговина.
В четвертую корзину попадут Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия.
Коэффициенты участников финальной стадии
Франция (46,416) — гарантирована первая позиция в группе A (хозяйка)
Испания (37,962) — гарантировано место в первой корзине (чемпион)
Германия (40,236) — корзина 1
Англия (35,963) — корзина 1
Португалия (35,138) — корзина 1
Бельгия (34,442) — корзина 1
Италия (34,345) — корзина 2
Россия (31,345) — корзина 2
Швейцария (31,254) — корзина 2
Австрия (30,932) — корзина 2
Хорватия (30,642) — корзина 2
Чехия (29,403) — не определено
Польша (28,306) — не определено
Румыния (28,038) — не определено
Словакия (27,171) — не определено
Турция (27,033) — не определено
Исландия (25,388) — корзина 4
Уэльс (24,531) — корзина 4
Албания (23,216) — корзина 4
Северная Ирландия (22,610) — корзина 4
Коэффициенты участников стыковых матчей
Босния и Герцеговина (30,367) — сеяная
Украина (30,313) — сеяная
Швеция (29,028) — сеяная
Венгрия (27,142) — сеяная
Дания (27,140) — несеяная
Ирландия (26,902) — несеяная
Норвегия (26,439) — несеяная
Словения (25,441) — несеяная