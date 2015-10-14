Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016

Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.

Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия. Туда же в случае победы могут попасть Украина и Босния и Герцеговина.

В четвертую корзину попадут Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия.

Коэффициенты участников финальной стадии



Франция (46,416) — гарантирована первая позиция в группе A (хозяйка)

Испания (37,962) — гарантировано место в первой корзине (чемпион)

Германия (40,236) — корзина 1

Англия (35,963) — корзина 1

Португалия (35,138) — корзина 1

Бельгия (34,442) — корзина 1

Италия (34,345) — корзина 2

Россия (31,345) — корзина 2

Швейцария (31,254) — корзина 2

Австрия (30,932) — корзина 2

Хорватия (30,642) — корзина 2

Чехия (29,403) — не определено

Польша (28,306) — не определено

Румыния (28,038) — не определено

Словакия (27,171) — не определено

Турция (27,033) — не определено

Исландия (25,388) — корзина 4

Уэльс (24,531) — корзина 4

Албания (23,216) — корзина 4

Северная Ирландия (22,610) — корзина 4



Коэффициенты участников стыковых матчей



Босния и Герцеговина (30,367) — сеяная

Украина (30,313) — сеяная

Швеция (29,028) — сеяная

Венгрия (27,142) — сеяная

Дания (27,140) — несеяная

Ирландия (26,902) — несеяная

Норвегия (26,439) — несеяная

Словения (25,441) — несеяная