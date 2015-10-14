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    Тренер «Уфы»: «Хорошо, что украинцы дали Зинченко шанс»

    Старший тренер «Уфы» Виктор Лосев прокомментировал участие полузащитника команды Александра Зинченко в матче Украина – Испания.

    «Для него бесценный опыт. И он становится более квалифицированным футболистом. После таких игр он видит, какие матчи с топ-командами, какие требования. Совсем другой футбол, наверное, чуть быстрее. И футболисты подобраны лучшие.

    Дали шанс парню. В таком матче, с испанцами, выйти на замену – это очень-очень серьезно. В дальнейшем он будет себя проявлять, и, возможно, мы скоро его увидим в основном составе», – приводит слова Лосева БСТ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 08:59
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1444803609
    при Фоменко - очень не скоро... а вот если будет другой тренер - вполне может быть.
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    ologreds
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