Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Уфы»: «Хорошо, что украинцы дали Зинченко шанс»

    Старший тренер «Уфы» Виктор Лосев прокомментировал участие полузащитника команды Александра Зинченко в матче Украина – Испания.

    «Для него бесценный опыт. И он становится более квалифицированным футболистом. После таких игр он видит, какие матчи с топ-командами, какие требования. Совсем другой футбол, наверное, чуть быстрее. И футболисты подобраны лучшие.

    Дали шанс парню. В таком матче, с испанцами, выйти на замену – это очень-очень серьезно. В дальнейшем он будет себя проявлять, и, возможно, мы скоро его увидим в основном составе», - приводит слова Лосева БСТ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 октября 2015, 09:20

      при Фоменко - очень не скоро... а вот если будет другой тренер - вполне может быть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11