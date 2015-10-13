Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Симонян: «Программа-минимум для сборной России на Евро – выход из группы»

    Симонян: «Программа-минимум для сборной России на Евро – выход из группы»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян изложил свое мнение по поводу перспектив сборной России на Евро-2016. По мнению чиновника, Россия должна как минимум выйти из группы.

    «Если говорить о задачах сборной России на чемпионате Европы – думаю, что выход в четвертьфинал уже будет неплохим результатом. А если мы еще и пробьемся в полуфинал – тем более. Надо решать задачи первостепенно, программа-минимум – это выход из группы. И сборной России, конечно же, по силам решить эту задачу. Мы не слабее других сборных, которые уже вышли в финальную стадию чемпионата Европы», – уверен Симонян.

    Функционер считает, что национальная команда показывает современный футбол.

    «Сборная России в целом отвечает требованиям современного футбола. И надеюсь, что команда не остановится на уровне, показанном во время отборочных игр. Потому что во Франции у нас будут соперники совсем другого уровня. Но у нас еще есть время, чтобы хорошо подготовиться к турниру».

    Кроме того, Симонян рассказал о ситуации с молодыми игроками, которые потенциально могли бы усилить сборную.

    «В России есть перспективные игроки. Мы периодически проводим заседания технического комитета РФС и анализируем все турниры, в которых участвуют наши молодежные и юниорские команды. И когда задаешь главный вопрос: «А есть пополнение для первой команды?», тренеры отвечают: «Да, есть». Ситуация в этом плане обнадеживает».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Нежданчик
    1444754006
    есть молодежь а потом резко растворяется в зарплатах и патриотизму
    Ответить
    ologreds
    1694996999
    numo445260
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+