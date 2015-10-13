Симонян: «Программа-минимум для сборной России на Евро – выход из группы»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян изложил свое мнение по поводу перспектив сборной России на Евро-2016. По мнению чиновника, Россия должна как минимум выйти из группы.

«Если говорить о задачах сборной России на чемпионате Европы – думаю, что выход в четвертьфинал уже будет неплохим результатом. А если мы еще и пробьемся в полуфинал – тем более. Надо решать задачи первостепенно, программа-минимум – это выход из группы. И сборной России, конечно же, по силам решить эту задачу. Мы не слабее других сборных, которые уже вышли в финальную стадию чемпионата Европы», – уверен Симонян.

Функционер считает, что национальная команда показывает современный футбол.

«Сборная России в целом отвечает требованиям современного футбола. И надеюсь, что команда не остановится на уровне, показанном во время отборочных игр. Потому что во Франции у нас будут соперники совсем другого уровня. Но у нас еще есть время, чтобы хорошо подготовиться к турниру».

Кроме того, Симонян рассказал о ситуации с молодыми игроками, которые потенциально могли бы усилить сборную.

«В России есть перспективные игроки. Мы периодически проводим заседания технического комитета РФС и анализируем все турниры, в которых участвуют наши молодежные и юниорские команды. И когда задаешь главный вопрос: «А есть пополнение для первой команды?», тренеры отвечают: «Да, есть». Ситуация в этом плане обнадеживает».