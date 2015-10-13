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    В России могут разрешить реализацию пива на стадионах

    Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко выступает за отмену запрета на употребление пива на стадионах.

    «Важный вопрос – запрет реализации пива на спортивных сооружениях во время проведения массовых мероприятий. Есть исключение только для чемпионата мира по футболу.

    Но, на мой взгляд, запрет уже сыграл свою роль, и мы подходим к тому, что можно подумать о возвращении пива на стадионы. Но при создании необходимых условий, комфорта для зрителей. В целом не возражаем и поддерживаем. Но такие решения должны принимать законодатели и руководство страны. Предложение мы внесли», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 18:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      Marizza 13 октября 2015, 22:19

      А сейчас разве не продают ? Кажись на открытии и черкизоне видела продажу пива

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      LOKis09 13 октября 2015, 21:59

      Правильной дорогой идёте товарищи! В старые добрые времена я приезжал в Черкизово за 1,5 - 2 часа до начала матча... Спокойно выпивал 2 - 3 бутылочки пива (из бумажных стаканчиков), съедал 2 - 3 бутербродика (сыр, колбаса, красная рыба). Обходил стадион вокруг по часовой стрелке (традиция) и встречал клубный автобус с командой. Замечательное было время! Обожравшихся на трибунах не было, а редких "любителей" выводил милиционер. Никто его не бросался отбивать... и доски от трибун не вырывали...
      А сейчас? Боязно...

      0
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 13 октября 2015, 21:08

      Ребят, а вы новость внимательно читали?
      "Важный вопрос – ЗАПРЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА НА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ во время проведения массовых мероприятий. То есть принести пиво с собой не дадут. А там можно, к примеру, купить баночку пива за 500 рэ. А в Москве за 1000 рэ. И потечет бабло и в бюджет, и мимо)

      0
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      Рейтинг: +5

      Bolela-armeez 13 октября 2015, 20:56

      В шоке от этой новости! Походу Мудко энд компани бабла получат от пивных лобби

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +821

      jet andy 13 октября 2015, 19:26

      Давно пора.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      зиргай 13 октября 2015, 18:54

      От Мутко первое стоящее предложение

      -1
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      Рейтинг: +21

      Эрзя 13 октября 2015, 18:17

      О чем вы? у нас в половине города продажи спиртного запрещена в день матча, а вы о продаже на стадионе...

      0
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      Рейтинг: +17

      Slaveg > Эрзя 13 октября 2015, 19:47

      вот, все будут ходить на стадион, чтобы попить пивка и поддержать свою команду)

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