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    Бэйл: «Наши фанаты – лучшие в мире»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл отметил поддержку болельщиков своей команды на протяжении всего отборочного турнира Евро-2016.

    «Наши поклонники такие замечательные, что мне даже не хватает слов. Они лучшие в мире. Это настоящий 12-й игрок нашей команды, который помогал в течение всего отборочного цикла. Мы безмерно благодарны за поддержку всем, кто отправлялся болеть за нас на гостевые матчи и приходил на стадион в Кардиффе. Надеюсь, и во вторник атмосфера на нашей домашней арене будет замечательной», – сказал Бэйл.

    Напомним, что Уэльсу предстоит провести матч против Андорры во вторник, 13 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 13:52
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