Чебану: «Из-за 20-30 провокаторов могут пострадать тысячи болельщиков»

Президент Федерации футбола Молдавии Павел Чебану заявил, что готов к любому наказанию за поведение болельщиков во время матча отборочного турнира Евро-2016 со сборной России (1:2).

«Мы принесли свои извинения РФС. То, что произошло, было спланированной провокацией. Со своей стороны мы сделали все, что могли. Это был матч первой категории риска, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов, но рот людям не заткнешь.

Это было сделано не молдавскими болельщиками, наши люди такого не могли. Может, конечно, кто-то и присоединился. Есть молодые люди, которые находятся без работы, которых легко склонить на свою сторону. Из-за 20-30 провокаторов могут пострадать тысячи болельщиков. Из-за них сектора на стадионе могут закрыть, и тысячи болельщиков не смогут посмотреть футбол.

Будем поднимать этот вопрос на уровне государства, потому что, я так понимаю, все только начинается. Мы готовы к любым санкциям, обжаловать их не будем», – признался Чебану.

Отметим, что во вторник было открыто дело по факту ряда нарушений со стороны болельщиков сборной Молдавии, а именно – нарушения общественного порядка, использование пиротехники и проявление расизма. Само дело будет рассмотрено 22 октября.