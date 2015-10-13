Мутко: «Уровень сборной вырос, мы ворвались во вторую корзину»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался о шансах сборной России на Евро-2016 во Франции.

«Наша задача – решить проблему непопадания на крупные турниры. Для этого важно иметь хороший рейтинг, что позволяет попадать в «правильные» корзины. При жеребьевке Евро-2016 мы будем во второй корзине, а могли быть в третьей. Во вторую корзину мы буквально ворвались, на девять позиций поднявшись в европейском рейтинге. Уровень нашей команды вырос. В связи с тем, что мы будем во второй корзине, наши шансы на выход в плей-офф будут повыше», – заявил Мутко.

Напомним, что жеребьевка финального этапа чемпионата Европы пройдет 12 декабря в Париже.