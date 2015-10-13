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    • Мутко: «Уровень сборной вырос, мы ворвались во вторую корзину»

    Мутко: «Уровень сборной вырос, мы ворвались во вторую корзину»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался о шансах сборной России на Евро-2016 во Франции.

    «Наша задача – решить проблему непопадания на крупные турниры. Для этого важно иметь хороший рейтинг, что позволяет попадать в «правильные» корзины. При жеребьевке Евро-2016 мы будем во второй корзине, а могли быть в третьей. Во вторую корзину мы буквально ворвались, на девять позиций поднявшись в европейском рейтинге. Уровень нашей команды вырос. В связи с тем, что мы будем во второй корзине, наши шансы на выход в плей-офф будут повыше», – заявил Мутко.

    Напомним, что жеребьевка финального этапа чемпионата Европы пройдет 12 декабря в Париже.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2015 12:59
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    Комментарии (7)
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    EGIZAR_ZA_LOKO
    1444737550
    ЛОГИЧНО)
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    Antilimit
    1444738141
    ПРАГРЭЭЭС!!!
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    Челнинец
    1444741551
    все сборные очень сильные, и в четвертых корзинах будут сборные которые могут нас разочаровать, тот же пример ЧМ2014
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    FaTeK1945ru
    1444747614
    ...мне бы так жить,как Мутко.
    Ответить
    Ron09
    1444747692
    выкинули в помойку 950 млн рубл конечно же вырастет
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    anri1703
    1444749464
    в 2012 году у нас скажем не группа "смерти" была да и на чм вообще группа "жизни" а итог один
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    ologreds
    1694997001
    numo445227
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