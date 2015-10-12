Украина – Испания. Смотреть онлайн

Задача хозяев в сегодняшнем матче предельно ясна. В случае победы украинцы квалифицируются на Евро-2016 или со второго места (если словаки не сумеют обыграть Люксембург), или как лучшая из команд, которые заняли третьи места.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Украина – Испания, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.