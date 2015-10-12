Пиццелли: «Армения способна на большее»

Полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли остался недоволен результатами игры своей команды в отборочном турнире Евро-2016.

«У нас талантливая команда и хороший тренер, но результаты плохие. Дело не в самоотдаче, с этим у нас все в порядке. Но надо идти с футболом в ногу: мы должны извлекать все лучшее из современной игры.

Если пропускаем – не только защитники виноваты. У нас было очень много ошибок, мы мало забиваем – поэтому и результат такой. Однако я уверен, что мы способны на большее», – сказал Пиццелли.

Напомним, что свой последний матч в отборочном турнире Евро-2016 сборная Армении провела против Албании (0:3). В турнирной таблице Армения осталась на последней строчке, имея в своем активе 2 очка.