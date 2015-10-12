Де Бьязи: «Счет матча в Армении не имел никакого значения»

Главный тренер сборной Албании Джованни Де Бьязи прокомментировал успех своей команды в матче с Арменией (3:0), который гарантировал первый в истории выход на Евро.

«Огромный успех, это очевидно. Счастлив, что мы завоевали путевку на Евро-2016. Сказать по правде, счет матча в Армении не имел никакого значения. Главное было выиграть, набрать три очка и занять второе место в группе. Сборная Армении играла хорошо, но мы были сильнее. Каждая победа приносит радость, но эта – ценнее прочих», – считает Де Бьязи.