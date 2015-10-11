Азар: «Не стоит забывать, что футболисты Андорры любители»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался относительно квалификационного матча Евро-2016 против Андорры (4:1). По словам футболиста, пройти отборочный раунд всегда приятно, его команда хорошо поработала и заслужила это.

«Незабитый пенальти? Вратари изучили меня (смеется). Некоторые игроки соперника во время матча просили у меня футболку, но у меня их недостаточно, чтобы отдать всем. Это довольно мило. Футболисты Андорры получили шанс сыграть с профессионалами. Не стоит забывать, что они любители», – сказал Азар.