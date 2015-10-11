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    Азар: «Не стоит забывать, что футболисты Андорры любители»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался относительно квалификационного матча Евро-2016 против Андорры (4:1). По словам футболиста, пройти отборочный раунд всегда приятно, его команда хорошо поработала и заслужила это.

    «Незабитый пенальти? Вратари изучили меня (смеется). Некоторые игроки соперника во время матча просили у меня футболку, но у меня их недостаточно, чтобы отдать всем. Это довольно мило. Футболисты Андорры получили шанс сыграть с профессионалами. Не стоит забывать, что они любители», – сказал Азар.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 13:12
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    Комментарии (2)
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    ManUtd-Volgograd
    1444570710
    Тебе только и играть с любителями! Днище!!! Твоя фтуболка нужна им была чтоб вместо коврика постелить перед дверью!
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    ologreds
    1694997012
    numo445050
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