Рэмзи: «Я на седьмом небе от счастья»

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи – о выходе команды на Евро-2016.

«Это великолепный момент для всего валийского футбола. Мы наконец вышли на крупный турнир, я так горжусь этим. Для Уэльса это теперь особенная команда. Выход на Евро был моей мечтой, и для всех остальных тоже. Мы совсем небольшая нация, но мы сделали это! Я на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, увидимся во Франции!», – заявил Рэмзи.

В субботу валийцы проиграли боснийцам на их поле (0:2), но стали недосягаемы за счет поражения Израиля от Кипра (1:2).