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    Рэмзи: «Я на седьмом небе от счастья»

    Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи – о выходе команды на Евро-2016.

    «Это великолепный момент для всего валийского футбола. Мы наконец вышли на крупный турнир, я так горжусь этим. Для Уэльса это теперь особенная команда. Выход на Евро был моей мечтой, и для всех остальных тоже. Мы совсем небольшая нация, но мы сделали это! Я на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, увидимся во Франции!», – заявил Рэмзи.

    В субботу валийцы проиграли боснийцам на их поле (0:2), но стали недосягаемы за счет поражения Израиля от Кипра (1:2).

    Источник: УЕФА

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    11.10.2015 01:08
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