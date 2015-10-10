Панов: «Нужно тихо и спокойно выйти на чемпионат Европы со второго места»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением о победной игре национальной команды в матче отборочного раунда Евро-2016 против Молдавии (2:1).

«В целом, результат достигнут, и это здорово. Игра была напряженной, стоит отдать должное Молдавии, ребята старались, бились. Из-за того, что долго не могли забить, возникало волнение. Слава богу, что «стандарты» оказались нашим оружием – Игнашевич и Дзюба молодцы, реализовали моменты.

Предстоящий матч с Черногорией очень важный. Проигрыш нам не сулит ничего хорошего, тогда как ничья откроет дорогу во Францию. Хотелось бы решить вопрос в противостоянии с этой командой в нашу пользу, ведь первый матч так и не был доигран. Нужно тихо и спокойно выйти на чемпионат Европы со второго места. Конечно, мысли о ничьей будут сидеть в подсознании ребят. Думаю, что тренерский штаб справится с этим, а у футболистов будет запредельный настрой на игру», – заявил Панов.