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    • Понедельник: «Россия показала невкусный, монотонный футбол с большим браком и малым количеством ударов»

    Понедельник: «Россия показала невкусный, монотонный футбол с большим браком и малым количеством ударов»

    Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник поделился своим мнением о победе сборной России над сборной Молдавии со счетом (2:1) в матче отборочного раунда Евро-2016.

    «Сборная России победила соперников из Молдавии и сделала серьезный шаг к выходу в финальный турнир чемпионата Европы. Однако игра нашей команды произвела на меня тягостное впечатление. После первого тайма даже захотелось выключить телевизор, потому что наблюдать то, что мы уже видели в исполнении нашей команды под руководством тренера Капелло, совершенно не хотелось. Невкусный, монотонный футбол с большим браком и малым количеством ударов по воротам.

    Понимаю, что новый главный тренер сборной Слуцкий попал в непростую ситуацию. Работы предстоит много. У него к тому же нет опыта руководства национальной сборной. Ему еще только предстоит набираться опыта в общении с футболистами разных клубов, моделировании игры, поисков тех тактических ходов, которые бы помогли российской команде выйти на новый качественный уровень.

    Я уже слышал разговоры о том, что наша команда играла на результат. На какой результат, если мы после первого тайма безнадежно кружили вокруг штрафной площади молдаван, не создавая у ворот соперника реальных угроз? Мы уходили на перерыв без четкого понимания, что делать дальше, а в кармане была ничья – (0:0). Это нужный нам результат? Нет, конечно. Ясно, что Слуцкий нацеливал игроков на атаку, ясно, что пытался наладить креативные действия в полузащите. Но, допустим, та же средняя линия выглядела вчера вообще невнятно, аморфно. В первом тайме она в принципе провалилась. Защитники отбивались, нападающие пытались как-то обострить игру впереди, а в середине поля у нас царил полный сумбур.

    Понятно, что в заключительном матче нам можно сыграть и вничью. Однако, прежде всего, надо по косточкам разобрать матч в Кишиневе. А не следовать словам телевизионного комментатора, который бодро заявил в конце, что эту встречу надо побыстрее забыть. Не забывать надо, а делать выводы, учиться на ошибках. Иначе так и будем растить поколения футболистов с потерянной памятью», – отметил Понедельник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 15:24
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1444489829
    Матч равных по классу команд
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    Mi6
    1444493606
    Дело говорит, а слуц петляет...
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    ologreds
    1694997015
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