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    • Вратарь сборной Молдавии: «Удивился, когда узнал, что выйду в основном составе»

    Вратарь сборной Молдавии: «Удивился, когда узнал, что выйду в основном составе»

    Вратарь сборной Молдавии Алексей Кошелев рассказал о своих впечатлениях от игры отборочного раунда Евро-2016 против сборной России.

    «По ходу подготовки к матчу не было ясно, кто точно будет играть. Когда на установке узнал, что выхожу в основном составе, очень сильно удивился. Рад, что представился шанс. К счастью, мне довелось находиться в национальных сборных на протяжении всех возрастов. И каждый раз при исполнении гимна мурашки бегут по коже. Ну, а вчера – это и вовсе были невообразимые ощущения. Дебют в национальной сборной, при полном стадионе, дома. Любой футболист мечтает испытать подобные эмоции!

    Игра выдалась тяжелая. Чувствовалось, что соперник на порядок выше классом. Сравнять счет, наверное, не получилось из-за малого количества моментов у ворот соперника. Могли рассчитывать только на стандарты. К сожалению, только один из них привел к голу», – сказал голкипер.

    Источник: Молдавский футбол

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    10.10.2015 14:22
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