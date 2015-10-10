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    Еремеев: «Чтобы уехать в Англию, Кокорин должен забивать»

    Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что был уверен в бомбардирских качествах нападающего сборной России Александра Кокорина.

    «Я был уверен, что Александр Кокорин отличится в игре с Молдавией, прямо вот стопроцентная уверенность была во мне. Особенно после того, как вместо Смольникова появился Кузьмин. Олег такую передачу отдал нападающему «Динамо»… Но Саша пробил мимо ворот. Сейчас его активно сватают в лондонский «Арсенал». Значит, такие моменты он должен был реализовывать, чтобы в будущем уехать в Англию».

    Полный текст интервью Егора Еремеева читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 11:05
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    Комментарии (8)
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    ManUtd-Volgograd
    1444464822
    Какая Англия??? Его в Томь надо сослать в аренду. Зазнался!
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    Вомбат
    1444465593
    Арсенал???? Разве что тульский Арсенал, но там таких зарплат нет.
    Ответить
    Смит80
    1444466573
    он забивает... на все забивает,
    Ответить
    Виннипух ПЕРЬМ.
    1444468163
    Тульского арсеналу не нужен кокорин. Им нужен роналду
    Ответить
    OOOVVV.
    1444469701
    Да,промах с четырёх метров в актив Кокорину не поставишь.И ведь бил без борьбы с защитником.Бывает. Арсенал?Пожалуй мимо.
    Ответить
    Muhammed-666
    1444470463
    Причем тут забивать. . Сначала хотя бы играть начнет а не просто присутствовать а потом можно и о забивать задуматься
    Ответить
    Garrincha58
    1444483554
    Кокорин как футболист полный ноль какая ему Англия он там вообще пропадет а может быть и к лучшему мы все забудем про него и не вспомним никогда
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    ologreds
    1694997017
    numo444940
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