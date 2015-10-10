Мутко: «РФС обратит внимание УЕФА на оскорбительные лозунги в адрес руководства РФ»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Союз обратит внимание УЕФА на оскорбительные скандирования молдавских болельщиков во время матча Молдавия – Россия (1:2), если этот инцидент не будет отражен в рапорте. Во время матча фанаты на секторе болельщиков сборной Молдавии вывесили украинский флаг за воротами голкипера россиян Игоря Акинфеева, а также выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес руководства РФ.

«Если УЕФА на «Локомотиве» записывает то, что мы скандируем, то почему не должно быть этого здесь? Должны быть единые стандарты. Сейчас наши коллеги подскажут. Если не отразят (в рапорте), то мы тогда в субботу обратим на это внимание. Мы с уважением относимся к сборной Молдавии, но должен быть общий стандарт. Если нельзя политизировать футбольный матч, то почему наши команды наказывают.

В целом ситуацию на стадионе я бы не драматизировал: были две группы фанатов: 300 человек с одной стороны, и 150 – с другой, которые переходили на скандирование неприятных для нас вещей. Команда не обратила внимания, и я горд за болельщиков, что они не поддались на эти провокации, не стали ничего делать в ответ. А в целом атмосфера была неплохой, в основном болельщики оказывали поддержку», – сказал министр.