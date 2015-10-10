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    • Дзюба: «Женщина-арбитр не отвлекала. Памела Андерсон, что ли?»

    Дзюба: «Женщина-арбитр не отвлекала. Памела Андерсон, что ли?»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Молдавией (2:1) в отборочном матче к Евро-2016.

    – Молдавия большими силами оборонялась. Плюс тяжелое поле осложняло нам задачу: вместо одного-двух касаний приходилось делать три-четыре, и соперник успевал перестроиться. Поэтому было тяжело, до перерыва мы имели всего один-два момента. Такие матчи сложны в каком плане — противнику терять нечего, но при этом он сильно мотивирован. В перерыве тренер сделал нам небольшой втык. Мы перестроились немножко и во втором тайме добились результата. Как говорит Викторович, такие матчи нужно вытаскивать через «не могу».

    – Не отвлекала вас от игры женщина-судья на линии?

    – Да нет, ну что вы? Памела Андерсон, что ли ? Конечно, не отвлекала. Она работала достойно, справилась со своими обязанностями. Никаких нареканий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 08:53
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