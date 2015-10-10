Дзюба: «Женщина-арбитр не отвлекала. Памела Андерсон, что ли?»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Молдавией (2:1) в отборочном матче к Евро-2016.

– Молдавия большими силами оборонялась. Плюс тяжелое поле осложняло нам задачу: вместо одного-двух касаний приходилось делать три-четыре, и соперник успевал перестроиться. Поэтому было тяжело, до перерыва мы имели всего один-два момента. Такие матчи сложны в каком плане — противнику терять нечего, но при этом он сильно мотивирован. В перерыве тренер сделал нам небольшой втык. Мы перестроились немножко и во втором тайме добились результата. Как говорит Викторович, такие матчи нужно вытаскивать через «не могу».

– Не отвлекала вас от игры женщина-судья на линии?

– Да нет, ну что вы? Памела Андерсон, что ли ? Конечно, не отвлекала. Она работала достойно, справилась со своими обязанностями. Никаких нареканий.