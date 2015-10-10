Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    ФФМ: «Мы готовы к санкциям со стороны УЕФА»

    Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги заявил, что руководство ФФМ осознает, что УЕФА применит санкции за поведение молдавских болельщиков во время отборочного матча чемпионата Европы 2016 года против команды России (1:2), и в апелляции не будет смысла.

    «Подобное происходит на домашних матчах сборной Молдавии не в первый раз, поэтому мы готовы к санкциям со стороны УЕФА. Мы понимаем, что делегат матча может написать многое. В прошлом у нас были проблемы с нашими болельщиками. Например, в матчах с командой Венгрии несколько лет назад у нас были баннеры против УЕФА, и за это нас штрафовали. Нам знакома работа УЕФА в этом направлении. Мы ждем от них решения, и не думаю, что будет апелляция.

    Все слышали, что некоторые болельщики скандировали очень некрасивые лозунги в адрес руководства РФ. На этой игре были камеры, и я уверен, что соответствующая служба проанализирует то, что произошло. Но далее – не в нашей компетенции», – сказал Даги.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997019
    numo444928
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+