Пятницкий: «В первом тайме мелькнула мысль, что вернулась тень Капелло»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился впечатлениями от победы сборной России в отборочном матче Евро-2016 над Молдавией (2:1).

– Вам не показалось, что в первом тайме в сборную вернулась тень Капелло?

– Да, мелькнула такая мысль. Дело не в том, что до перерыва был скучный футбол. Просто играли без блеска в глазах. Не чувствовалось азарта. В атаке мало что получалось. Единственный момент был у Кокорина – да и тот спонтанно. А вот на второй тайм вышли совсем с другим настроем.

– Завелись?

– Не то слово! Мы и до этого подолгу владели мячом, но не было остроты, давления на ворота. А тут наконец-то забегали, заперли хозяев в своей штрафной. И дожали. Два “стандарта” – два гола.

– Стартовый состав удивил?

– Нет. Логично, что Васю Березуцкого заменил брат, а Жиркова – Комбаров. В таких матчах ставку надо делать на опытных ребят. Теоретически вместо Дзагоева мог выйти Глушаков. Однако вряд ли кого-то удивило, что Слуцкий предпочел ему Мамаева.

– Почему?

– В Кишиневе нам нужна была только победа, поэтому все силы бросили на атаку. Мамаев – парень креативный, способен отдать острый пас. Глушаков полезнее в обороне, но с таким соперником одного Денисова в опорной зоне вполне достаточно. У Молдавии ведь нет форвардов уровня Месси и Криштиану Роналду. До Акинфеева мяч почти не доходил. Правда, как и в московском матче, пропустили со “стандарта”.

– Мамаев не подвел?

– Не испортил, хоть я ждал от него более яркой игры. Впрочем, по первому тайму в сборной России вообще выделить кого-то сложно. Все сыграли средненько. Во втором добавили в скорости, и подуставшие молдаване перестали успевать.

– Из-за травмы теперь потеряли еще и Смольникова.

– Ничего страшного. Кузьмин здорово вошел в игру. Чуть ли не первым же касанием создал голевой момент для Кокорина. В дальнейшем неплохо подключался к атаке, сзади действовал без ошибок. Молодец!