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    • Пятницкий: «В первом тайме мелькнула мысль, что вернулась тень Капелло»

    Пятницкий: «В первом тайме мелькнула мысль, что вернулась тень Капелло»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился впечатлениями от победы сборной России в отборочном матче Евро-2016 над Молдавией (2:1).

    – Вам не показалось, что в первом тайме в сборную вернулась тень Капелло?

    – Да, мелькнула такая мысль. Дело не в том, что до перерыва был скучный футбол. Просто играли без блеска в глазах. Не чувствовалось азарта. В атаке мало что получалось. Единственный момент был у Кокорина – да и тот спонтанно. А вот на второй тайм вышли совсем с другим настроем.

    – Завелись?

    – Не то слово! Мы и до этого подолгу владели мячом, но не было остроты, давления на ворота. А тут наконец-то забегали, заперли хозяев в своей штрафной. И дожали. Два “стандарта” – два гола.

    – Стартовый состав удивил?

    – Нет. Логично, что Васю Березуцкого заменил брат, а Жиркова – Комбаров. В таких матчах ставку надо делать на опытных ребят. Теоретически вместо Дзагоева мог выйти Глушаков. Однако вряд ли кого-то удивило, что Слуцкий предпочел ему Мамаева.

    – Почему?

    – В Кишиневе нам нужна была только победа, поэтому все силы бросили на атаку. Мамаев – парень креативный, способен отдать острый пас. Глушаков полезнее в обороне, но с таким соперником одного Денисова в опорной зоне вполне достаточно. У Молдавии ведь нет форвардов уровня Месси и Криштиану Роналду. До Акинфеева мяч почти не доходил. Правда, как и в московском матче, пропустили со “стандарта”.

    – Мамаев не подвел?

    – Не испортил, хоть я ждал от него более яркой игры. Впрочем, по первому тайму в сборной России вообще выделить кого-то сложно. Все сыграли средненько. Во втором добавили в скорости, и подуставшие молдаване перестали успевать.

    – Из-за травмы теперь потеряли еще и Смольникова.

    – Ничего страшного. Кузьмин здорово вошел в игру. Чуть ли не первым же касанием создал голевой момент для Кокорина. В дальнейшем неплохо подключался к атаке, сзади действовал без ошибок. Молодец!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2015 08:15
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    Комментарии (2)
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    Kollljan
    1444461641
    Слуцкий - тень Капелло. Логично.
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