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    • Мостовой: «Наша команда играла примерно так же неинтересно, как и при Капелло»

    Мостовой: «Наша команда играла примерно так же неинтересно, как и при Капелло»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги отборочного матча МолдавияРоссия (1:2).

    «Игра получилась трудной, но в то же время победа была предсказуемой. Я еще до матча говорил, что сборную Молдавии мы должны остерегаться, но не бояться. Что, в принципе, и произошло, когда хозяева в концовке отыграли один гол, после чего появилась настороженность в последние 7-8 минут матча. Если бы на месте молдавской команды был более мастеровитый соперник, то нам бы очень тяжело пришлось. А так всe нормально, довольно-таки средняя игра в исполнении нашей сборной получилась.

    Я был уверен, что наша команда может в любой момент забить. Было видно, что у молдаван впереди тоже ничего не получалось. Класс сборной России выше. В результате это и привело к реализации «стандарта». Насторожило, что в этом матче наша команда не продемонстрировала, что она на голову выше молдавской. Поэтому предстоит еще много работы. Это я к тому, что после победы над шведами было много «ура-ура», а сейчас, обратите внимание, команда играла примерно так же неинтересно, как и при Капелло», – считает Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    10.10.2015 07:50
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