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    Венгрия вышла на первое место среди третьих команд

    После вчерашних матчей отборочного турнира Евро-2016 сборная Венгрии возглавила таблицу лучших третьих мест в группах. Напомним,что лучшая третья команда избегает матчей плей-офф и напрямую выходит в финальную часть Евро-2016.

    По итогам дня шведы поднялись с шестого на четвертое место, но они, как и Словения с Венгрией, сыграли уже все матчи, которые идут в зачет.

    Место

    Команда

    И

    В

    Н

    П

    Мячи

    Очки

    1

    Венгрия

    8

    4

    3

    1

    8-5

    15

    2

    Украина

    7

    4

    1

    2

    11-3

    13

    3

    Хорватия

    7

    3

    3

    1

    14-5

    12

    4

    Швеция

    8

    3

    3

    2

    11-9

    12

    5

    Ирландия

    7

    3

    2

    2

    7-5

    12

    6

    Албания

    7

    3

    2

    2

    7-5

    11

    7

    Словения

    8

    3

    1

    4

    10-11

    10

    8

    Израиль

    6

    2

    1

    3

    6-8

    7

    9

    Турция

    6

    1

    3

    2

    7-8

    6

    Источник: UA-Футбол

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    10.10.2015 07:22
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    Комментарии (2)
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    talgatnurzhanov2006
    1444456567
    надо было сюда Россию воткнуть, на всякий случай.
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    ologreds
    1694997019
    numo444921
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