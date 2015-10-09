Мутко: «От матча Молдавия – Россия жду просто хорошей игры»

Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, чего ждет от матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Молдавии и России.

«Жду просто хорошей игры, чтобы ребята реализовали свой потенциал, то, на что они способны. Показали свой уровень. Жду, чтобы мы попали на Евро – для этого поколения ребят это очень важно. Следить за матчем шведов не буду. Никогда этого не делаю. Все в наших руках, и надеяться надо на себя. Уверен, сыграем в свой футбол – никаких проблем не будет», – сказал Мутко.

Напомним, портал «Бомбардир» ведет текстовый онлайн матча Молдавия – Россия.