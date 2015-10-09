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    Порядок на матче Молдавия – Россия обеспечат 300 полицейких

    Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги рассказал о мерах безопасности во время матча квалификации чемпионата Европы-2016 со сборной России.

    «Внутри арены будут находиться 300 полицейских, а также 440 стюардов и сотрудников безопасности. Кроме того, полицейские будут дежурить и на выходе – их точное число я назвать не могу, но, как я понимаю, их будет очень много», – сказал Виктор Даги.

    Ранее сообщалось, что на стадионе «Зимбру» в Кишиневе установили специальные металлические ограждения. Встреча Молдавия – Россия начнется в 21.45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 14:20
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    Комментарии (2)
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    Hiddink95
    1444393909
    очень надеюсь, что они из района бывшей Спарты приехали, иначе эти фанатские группировки очень трудно будет удержать
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    ologreds
    1694997024
    numo444836
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