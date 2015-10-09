Порядок на матче Молдавия – Россия обеспечат 300 полицейких

Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги рассказал о мерах безопасности во время матча квалификации чемпионата Европы-2016 со сборной России.

«Внутри арены будут находиться 300 полицейских, а также 440 стюардов и сотрудников безопасности. Кроме того, полицейские будут дежурить и на выходе – их точное число я назвать не могу, но, как я понимаю, их будет очень много», – сказал Виктор Даги.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Зимбру» в Кишиневе установили специальные металлические ограждения. Встреча Молдавия – Россия начнется в 21.45 по московскому времени.