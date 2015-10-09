Македония – Украина. Смотреть онлайн

Украинцам очень нужна победа в матче с македонцами. Сделать это будет очень непросто – даже испанцы в Скопье забили всего один мяч. Но если команда Фоменко хочет продолжить борьбу за выход в финальную часть, ей обязательно нужно завоевать три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи – в 21:45 мск.