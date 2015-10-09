Ярцев: «Российские тренеры работают в сборной только за идею и честь страны»

Экс-тренер сборной России Георгий Ярцев поделился своим мнением о смене главного тренера команды и предстоящем матче против Молдавии.

– Любая игра непредсказуема. Ну кто мог подумать, что наша сборная дома поделит очки с молдаванами даже при том, как она выглядела при Капелло. Знаю только, что на своем поле в пятницу хозяева проведут встречу с запредельной отдачей. Во-первых, обыграть сборную России в нынешнее неспокойное для Молдавии время особенно престижно. Во-вторых, у футболистов есть шанс засветиться и получить от кого-то из наших клубов выгодный контракт. В общем, легкой прогулки у команды Слуцкого в Кишиневе не получится.

– Насколько неожиданным стал для вас провал итальянского мэтра с российской сборной?

– Негоже пенять в спину уже ушедшему коллеге. Но скорее всего, дон Фабио делал ставку не на тех исполнителей. А матч с австрийцами добил меня окончательно. Решающая встреча, а он ставит состав с листа. Чернов, Новосельцев, Миранчук, Иванов… Да, ребята, безусловно, способные. Но бросать их в пекло в такой ситуации, не поставив Дзюбу с Дзагоевым, было чистым безумием. Хорошо еще, что только один мяч пропустили. Да и до домашнего поражения от австрийцев было ясно: с этим тренером нас ничего хорошего не ждет.

– Чего же так долго его терпели?

– Наверное, из-за баснословного контракта. Будь на месте Капелло другой тренер, с ним сразу после неудачи на мировом первенстве расстались бы. Счастье, что в нашей стране есть такие патриоты, как Алишер Бурханович Усманов, а то, глядишь, этот кошмар мог бы и продолжиться.

– Вы в сборной о таких деньгах и не мечтали?

– Ну и вопрос! Российские тренеры работают в ней только за идею и за честь страны.

– Работа тренера в клубе и в сборной – две большие разницы?

– Клуб – это каждодневный труд, который заставляет тебя быть в форме и находиться в курсе всего происходящего в нашем футболе. А сборная – это аврал. Собрал футболистов на несколько дней – и в бой. У Капелло в “Милане”, “Ювентусе”, “Реале”, с которыми он поднимался на вершину, был состав почти сборной мира. Мы же звездами не богаты. Да и тех, на кого итальянец делал ставку, он знал поверхностно. Многие восхищались тем, как много он ездит по стране и просматривает кандидатов. Так ведь это его работа! А потом, он же не эконом-классом летал и не в плацкартных вагонах путешествовал. Кстати, Хиддинк делал это гораздо реже, что не помешало нам стать призерами Euro-2008. Слуцкому в этом отношении легче, поскольку каждого футболиста он знает от и до.

– Что изменилось в сборной с приходом Слуцкого?

– Она раскрепостилась, повеселела, стала играть, а не наскребать очки. Смотрите, как преобразился Дзюба, сколько в нем энергии, страсти! Да и остальные горят на поле, а не мучаются. Приход Слуцкого – большая удача. Очень своевременный шаг. Приятно удивило, что сразу после стрессового матча ЦСКА с “Локомотивом” он пришел посмотреть встречу “Спартака” с “Зенитом”. Значит, Слуцкий живет сборной. Словом, я даже в такой непростой ситуации в Леонида Викторовича верю.

– Помнится, вы в сборной тоже оказывались в подобном положении. Что помогает тренеру выбраться из него?

– Только единение с игроками, которые понимают тебя и которых понимаешь ты. Когда меня в 2003 году пригласили в сборную, требовалось сделать почти невозможное. Я первым делом вызвал тех, кто в нее до этого не попадал, – Евсеева, Онопко, Мостового, Аленичева, Булыкина, Радимова. И они ответили мне за доверие игрой, которая вывела нас в финальную часть Euro-2004.