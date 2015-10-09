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    Сантуш: «На Евро-2016 будем как у себя дома»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Данией (1:0) и выход команды на Евро-2016.

    «За это достижение благодарить нужно игроков. Они все рвутся в команду, хотят работать, и именно этот фактор стал ключевым в нашем успехе. Здорово, что мы сыграем во Франции, выступать будем словно дома, поскольку там большая португальская диаспора.

    Когда я возглавил команду, все говорили, как тяжело будет выйти в финальный турнир. Теперь уже кажется, что это было легко. Но это не так. Сегодня команда билась за победу, и самым важным было отношение игроков к делу. Они старались прессинговать соперников, рано их встречать и добились постоянного движения в атаке», – заявил Сантуш.

    Напомним, Сантуш принял команду по ходу отборочного цикла, когда в первом туре португальцы уступили на своем поле албанцам. После прихода нового тренера команда одержала шесть минимальных побед в своей группе.

    Источник: УЕФА

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    09.10.2015 07:37
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