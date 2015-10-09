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    Роналду: «Приятно, что теперь не нужно считать очки»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016.

    «Выход на Евро – это отлично! У нас была трудная квалификация. Мы плохо стартовали, но все закончилось хорошо. Я думаю, это заслуга Фернаду Сантуша. Мне приятно, что теперь не нужно считать очки. Мы сегодня сыграли хорошо, а Дания не сделала ничего, чтобы заработать хотя бы ничью», – заявил Роналду.

    Напомним, Португалия в стартовом матче отбора проиграла на своем поле Албании, после чего Фернанду Сантуш сменил на тренерском мостике команды Паулу Бенту. После прихода нового тренера португальцы одержали шесть минимальных побед над своими соперниками по группе.

    Источник: A Bola

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    09.10.2015 01:10
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