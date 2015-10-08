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    Кобелев: «Ионов в «Спартаке»? Это провокация»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал слухи о переходе нападающего команды Алексея Ионова в "Спартак".

    - До марта говорить, что кто-то куда-то уходит, нет смысла. Эта информация вбрасывается сейчас, чтобы дестабилизировать ситуацию.

    - Ионов мог договориться за вашей спиной?

    - В душу человеку не залезешь. За спиной мы все можем договориться. Но это не значит, что он может уйти. Контракт у Ионова с «Динамо» до лета.

    - Но клубу в нынешней ситуации с финансовым фэйр-плей выгодно продать игрока зимой и выручить какие-то деньги.

    - В этой ситуации мы имеем, что имеем. Ионова подписали два года назад. Не все можно говорить. Это касается и трансферных сумм, и зарплаты...

    - Если узнаете, что Ионов решил уйти, продолжите его ставить в состав?

    - Ионов не может подписать контракт, иначе будет дисквалифицирован. Даже узнавать не буду у него об этом, потому что это неправильно. Если никому не доверять, это тоже неправильно. Ионов, как и остальные, – игрок «Динамо». У того же Самба контракт заканчивается. Но он должен максимальную пользу приносить до его завершения. Это всех в клубе касается.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.10.2015 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 октября 2015, 02:24

      Согласен.

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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 8 октября 2015, 23:40

      Динамо надо повторить судьбу Анжи. Лучше пусть Спартак-2 играет в премьер-лиге, он это уже заслужил.

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      Рейтинг: +81

      Любер > 9 октября 2015, 19:04

      Жаль, но Динамо давно уже ни кому не конкурент.

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