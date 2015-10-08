Албанцы на матче с Сербией разместят снайперов по периметру стадиона

Албанские спецслужбы разместят снайперов по периметру стадиона «Эльбасан Арена», на котором сегодня состоится матч Албания – Сербия. Из-за этого жители, проживающие непосредственно вблизи арены, не смогут посмотреть игру из своих окон, как они это делают во время матчей местной команды.

Напомним, матч между командами в Белграде завершился грандиозным скандалом после того, как один из албанских фанатов вывесил над полем провокационный флаг Великой Албании. Тогда УЕФА присудил сербам техническое поражение, а вчера автобус с сербской командой был закидан камнями в Тиране, несмотря на все усилия местных спецслужб по охране порядка.