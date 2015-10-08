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    • Албанцы на матче с Сербией разместят снайперов по периметру стадиона

    Албанцы на матче с Сербией разместят снайперов по периметру стадиона

    Албанские спецслужбы разместят снайперов по периметру стадиона «Эльбасан Арена», на котором сегодня состоится матч Албания – Сербия. Из-за этого жители, проживающие непосредственно вблизи арены, не смогут посмотреть игру из своих окон, как они это делают во время матчей местной команды.

    Напомним, матч между командами в Белграде завершился грандиозным скандалом после того, как один из албанских фанатов вывесил над полем провокационный флаг Великой Албании. Тогда УЕФА присудил сербам техническое поражение, а вчера автобус с сербской командой был закидан камнями в Тиране, несмотря на все усилия местных спецслужб по охране порядка.

    Источник: The Guardian

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    08.10.2015 21:20
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    Комментарии (5)
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    boko54
    1444330268
    Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com
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    Ubuntu
    1444332051
    Албанцы хуже животных
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    расулик
    1444343010
    если спровоцировал фанат албании то почему присудили поражение сербам,непонятно
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    ologreds
    1694997027
    numo444776
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