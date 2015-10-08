Мутко: «ФИФА разваливается на глазах»

Министр спорта РФ Виталий Мутко выступил за проведение внеочередного исполкома ФИФА. Такую инициативу предложил в четверг президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах и заместитель председателя Футбольной ассоциации Англии Дэвид Гилл.

"Я знаю об инициативе наших коллег собрать его и не исключаю, что это будет сделано. Такая потребность есть, потому что организация разваливается на глазах. Сейчас я обязательно на эту тему поговорю с инициаторами проведения исполкома и поддержу их.

Отстранение Блаттера? Презумпция невиновности должна существовать. Это нужно было делать после вынесения окончательного решения. Этический комитет должен выносить решения, связанные с явными нарушениями этики, а здесь получилось, что их отстранили только на том основании, что их заслушали", - сказал Мутко.

Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.