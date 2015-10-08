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    Мутко: «ФИФА разваливается на глазах»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко выступил за проведение внеочередного исполкома ФИФА. Такую инициативу предложил в четверг президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах и заместитель председателя Футбольной ассоциации Англии Дэвид Гилл.

    "Я знаю об инициативе наших коллег собрать его и не исключаю, что это будет сделано. Такая потребность есть, потому что организация разваливается на глазах. Сейчас я обязательно на эту тему поговорю с инициаторами проведения исполкома и поддержу их.

    Отстранение Блаттера? Презумпция невиновности должна существовать. Это нужно было делать после вынесения окончательного решения. Этический комитет должен выносить решения, связанные с явными нарушениями этики, а здесь получилось, что их отстранили только на том основании, что их заслушали", - сказал Мутко.

    Напомним, что Мишель Платини отстранен от исполнения своих обязанностей на срок в 90 дней. Срок наказания может быть продлен не более чем на 45 дней. На такой же срок отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и генеральный секретарь организации Жером Вальке.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2015 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 8 октября 2015, 19:37

      А ведь серьезно, развалится ФИФА - нет ЧМ. Понятно, что создадут новую организацию во главе с США(естественно не официально), ведь это сумасшедший бизнес. И будут перевыборы Стран-Хозяек. И вовсе не удивлюсь, если ЧМ-2018 пройдет в Штатах. Страшно представить, но такое возможно, особенно в сложившейся ситуации вокруг ФИФА и УЕФА.

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > FKulagin 8 октября 2015, 20:03

      Во многом Вы правы. Но ней даг Бог такого решения.

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