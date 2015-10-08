Ярмоленко: «Над сборной Украины висит какой-то рок»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко – о шансах команды на завоевание путевки в финальную часть Евро-2016.

«Ничего нового я не открою – нам действительно нужно сыграть два важных матча, в которых необходимо одержать две победы. Шанс на прямую путевку во Францию у нас есть, и за него надо бороться до последнего, хотя над сборной Украины словно висит какой-то рок – сколько бы команд не выходило из группы, турнирные расклады все равно забрасывают нас в плей-офф.

Расклады могут быть самые разнообразные. Теоретически мы ведь можем еще занять и первую строчку в группе. Впрочем, стать лучшей командой из числа тех, кто займет третьи места, нам точно по силам. Не нужно никого бояться – ни Македонию, ни Испанию», – заявил Ярмоленко в интервью газете «Команда».

Напомним, Украина 9 октября сыграет на выезде с Македонией, а 12 октября примет на своем поле Испанию.