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    Ярмоленко: «Над сборной Украины висит какой-то рок»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко – о шансах команды на завоевание путевки в финальную часть Евро-2016.

    «Ничего нового я не открою – нам действительно нужно сыграть два важных матча, в которых необходимо одержать две победы. Шанс на прямую путевку во Францию у нас есть, и за него надо бороться до последнего, хотя над сборной Украины словно висит какой-то рок – сколько бы команд не выходило из группы, турнирные расклады все равно забрасывают нас в плей-офф.

    Расклады могут быть самые разнообразные. Теоретически мы ведь можем еще занять и первую строчку в группе. Впрочем, стать лучшей командой из числа тех, кто займет третьи места, нам точно по силам. Не нужно никого бояться – ни Македонию, ни Испанию», – заявил Ярмоленко в интервью газете «Команда».

    Напомним, Украина 9 октября сыграет на выезде с Македонией, а 12 октября примет на своем поле Испанию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 01:26
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1444276474
    Рок по имени Потрошенко
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    Витус Беринг
    1444287033
    Просто висят вещи, от которых произошла фамилия " яйценюк ".
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    ologreds
    1694997031
    numo444697
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