Матч Молдавия – Россия хотели перенести в Тирасполь или Румынию

Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги сообщил, что матч Молдавия – Россия мог быть перенесен из Кишинева в Тирасполь или Румынию. Руководство молдавского футбола рассматривало такой вариант из-за информации о возможном приезде радикальных фанатских группировок из Украины и Румынии, которые могли сорвать матч.

По его словам, вариант с Тирасполем, где более современный стадион, чем в Кишиневе, отпал из-за слабой поддержки сборной – на матчи команды там собираются не более 2-3 тысяч зрителей. А решение о проведении матча в Румынии не приняли бы молдавские болельщики.