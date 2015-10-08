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    • Матч Молдавия – Россия хотели перенести в Тирасполь или Румынию

    Матч Молдавия – Россия хотели перенести в Тирасполь или Румынию

    Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги сообщил, что матч Молдавия – Россия мог быть перенесен из Кишинева в Тирасполь или Румынию. Руководство молдавского футбола рассматривало такой вариант из-за информации о возможном приезде радикальных фанатских группировок из Украины и Румынии, которые могли сорвать матч.

    По его словам, вариант с Тирасполем, где более современный стадион, чем в Кишиневе, отпал из-за слабой поддержки сборной – на матчи команды там собираются не более 2-3 тысяч зрителей. А решение о проведении матча в Румынии не приняли бы молдавские болельщики.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2015 00:12
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    Комментарии (4)
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    Ver
    1444286281
    Ну в Тирасполе бы стадион собрался,навеное... Чем лучше, если матч вдруг будет сорван?
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    Roman1988
    1444341060
    - Знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из банки? - Потому что голова в банку не помещается :) - А знаете, почему молдаване не кушают соленные огурцы из бочки? - Рассол глаза щипет... ) Ребята, он пёрнул, не понятно что, какого фига писать новость этого недоумка на этом великом сайте? Ещё 10 лет назад было известно, что в Тирасполе не будет проводиться ни один официальный матч. Мне объясняли, что т.к. территория оккупирована и размах бандитизма и мафиозных структур, то какой бы крутой стадион не строили, всё равно не будет на нем проводиться матч.. Т.к. сборной по футболу Приднестровской Молдавской Республике просто напросто не существует... Будет матч в Кишинёве, и нефиг тут фантазии всякие писать. Точка.
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    ologreds
    1694997031
    numo444694
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