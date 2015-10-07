Тарасов: «Козырь сборной России – атака»

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился своими ожиданиями перед матчем команды против сборной Молдавии.

– Я еще не знаю, буду играть в составе или нет. Но если да, то сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде.

– Что думаете о сопернике в целом?

– Хорошая, добротная команда. Но вы же знаете – сейчас не осталось команд, которые не умеют играть. Потому к игре отнесeмся исключительно серьезно. Будет непросто. Надеюсь, добьемся положительного результата.

– Какие главные козыри сборной России?

– Полагаю, что атака.